У Києві лунають вибухи, влада повідомила про роботу ППО

У Києві пролунало кілька вибухів на тлі оголошеної повітряної тривоги вранці 29 травня. Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу протиповітряної оборони.

Міський голова Віталій Кличко у телеграмі написав про вибухи в центральних районах міста і закликав залишатися в укриттях. Подробиць він не навів, додавши, що екстрені служби виїхали на виклик поблизу центру столиці.

«Атака на Київ триває», – написав мер.

Пізніше Кличко додав, що з Оболонського району Києва надійшло повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги, відповідні служби гасять уламки ракети.

Про роботу протиповітряної оборони повідомила і Київська обласна військова адміністрація.

«Київщина! Ракетна атака! Сили ППО вже працюють. Не знімайте роботу ППО та не викладайте в мережу», – йдеться в повідомленні.

Повітряну тривогу в Києві оголосили об 11:09, звуки вибухів почали лунати через кілька хвилин після цього.

На даний час тривогу, крім Києва, оголосили і в низці областей України: Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській, Рівненській, Волинській, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій і Закарпатській областях.

У ніч на 29 травня Росія завдала чергового масованого удару по Україні, застосувавши, за даними українських сил, крилаті ракети Х-101/Х-555 й ударні дрони Shahed-136/131.

Про роботу протиповітряної оборони повідомляли адміністрації Київської, Львівської, Хмельницької, Вінницької, Одеської областей. Відомо про пошкодження житлових будинків і об’єктів інфраструктури. Про постраждалих і загиблих даних не було. Влада Хмельниччини повідомила, що в регіоні удару, зокрема, зазнав військовий об’єкт, виведені з ладу п’ять літальних апаратів.

Російські військові після нічної атаки наростили присутність ракетоносіїв у Чорному морі, повідомило оперативне комендування «Південь». Станом на 10:00 в Чорному морі, за даними військових, було три ракетоносії: два надводних, один підводний. Сумарний залп – до 20 «Калібрів».

Рівень ракетної загрози – надзвичайно високий, попередили в ОК «Південь.