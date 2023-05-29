У Повітряних силах повідомили, чим РФ атакувала Київ вдень 29 травня

Російські війська, за попередніми даними, під час удару по Києву застосували ракети «Іскандер», повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

«Повітряна тривога була оголошена, і фактично невеликий термін часу був потрібен для того, щоб завдати перші удари. Це говорить про те, що було застосовано озброєння, тобто ракети, які летять за балістичною траєкторією. Тобто прилітають досить швидко. Попередньо, це були «Іскандери». Вони бувають різної модифікації. Є «Іскандер М» – балістична ракета, є «Іскандер К» – це крилата ракета. Який саме тип був застосований, дамо інформацію пізніше», – сказав Ігнат в ефірі телемарафону.

Він додав, що є також ймовірність того, що були застосовані ракети С-300 і С-400, «які по балістичній траєкторії теж можуть летіти».

Напрямок атаки, за словами Ігната, був з півночі. Звідки саме – це також оголосять пізніше, додав речник.

Повітряну тривогу в Києві оголосили об 11:09 29 травня, звуки вибухів почали лунати через кілька хвилин після цього. Влада повідомила про падіння шести уламків у кількох районах Києва і поранення однієї людини.

Читайте також: «Ми зможемо завоювати перевагу в повітрі»: ексклюзивне інтерв'ю бригадного генерала Повітряних сил ЗСУ

Тривогу, крім Києва, оголошували і в низці областей України. На даний час повітряну тривогу скасували.

У ніч на 29 травня Росія завдала чергового масованого удару по Україні, застосувавши, за даними українських сил, крилаті ракети Х-101/Х-555 й ударні дрони Shahed-136/131.

Про роботу протиповітряної оборони повідомляли адміністрації Київської, Львівської, Хмельницької, Вінницької, Одеської областей. Відомо про пошкодження житлових будинків і об’єктів інфраструктури. Про постраждалих і загиблих даних не було. Влада Хмельниччини повідомила, що в регіоні удару, зокрема, зазнав військовий об’єкт, виведені з ладу п’ять літальних апаратів.

Російські військові після нічної атаки наростили присутність ракетоносіїв у Чорному морі, повідомило оперативне комендування «Південь». Станом на 10:00 в Чорному морі, за даними військових, було три ракетоносії: два надводних, один підводний. Сумарний залп – до 20 «Калібрів».

Рівень ракетної загрози – надзвичайно високий, попередили в ОК «Південь».