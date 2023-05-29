Залужний повідомив, скільки ракет РФ запустила по Київщині вдень 29 травня

Російські військові вдень 29 травня атакували Київщину балістичними й крилатими ракетами наземного базування з ОТРК «Іскандер», повідомив головнокомендувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Вдруге за добу противник здійснив ракетний удар по території України… Загалом випущено 11 ракет: «Іскандер-М» і «Іскандер-К» з північного напрямку», – написав він у фейсбуці.

За словами головнокомандувача, силами і засобами протиповітряної оборони усі цілі знищені.

Раніше про те, що російські війська, за попередніми даними, використали «Іскандери», повідомляв речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Повітряну тривогу в Києві оголосили об 11:09 29 травня, звуки вибухів почали лунати через кілька хвилин після цього. Влада повідомила про падіння шести уламків у кількох районах Києва і поранення однієї людини.

Тривогу, крім Києва, оголошували і в низці областей України.

У ніч на 29 травня Росія завдала чергового масованого удару по Україні, застосувавши, за даними українських сил, крилаті ракети Х-101/Х-555 й ударні дрони Shahed-136/131.