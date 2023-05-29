КМВА: попередньо, усі ракети збили сили ППО, влучань по об’єктах Києва немає

Усі повітряні цілі, запущені Росією вдень 29 травня по Києву, за попередніми даними, були збиті силами і засобами протиповітряної оборони, повідомила Київська міська військова адміністрація.

«Лише за шість годин після нічної атаки, країна-агресор знов завдала ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував озброєння балістичного типу. Це була вже 16-а атака на столицю від початку місяця. Таким чином ворог змінив тактику: після тривалих виключно нічних нападів, наніс удар по мирному місту вдень, коли більшість мешканців перебували на роботі і на вулицях. Тобто, рашисти явно демонструють, що націлені на знищення цивільного населення», – заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

Він додав, що, за наявною інформацією, влучань по об’єктах Києва немає, але зафіксоване падіння уламків у різних районах міста.

«В Оболонському районі – три випадки, по одному в Деснянському та Дніпровському. Без критичних руйнувань. Інформація щодо потерпілих наразі уточнюються», – додав Попко.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв про одну поранену людину в Подільському районі.

Повітряну тривогу в Києві оголосили об 11:09 29 травня, звуки вибухів почали лунати через кілька хвилин після цього. Влада повідомила про падіння шести уламків у кількох районах Києва і поранення однієї людини.

Тривогу, крім Києва, оголошували і в низці областей України. На даний час повітряну тривогу скасували.

Російські війська, за попередніми даними, під час удару по Києву 29 травня застосували ракети «Іскандер», повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Точніші дані він пообіцяв надати пізніше. Напрямок атаки, за словами Ігната, був з півночі. Звідки саме – це також оголосять пізніше, додав речник.

У ніч на 29 травня Росія завдала чергового масованого удару по Україні, застосувавши, за даними українських сил, крилаті ракети Х-101/Х-555 й ударні дрони Shahed-136/131.