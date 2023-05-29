Подоляк каже про необхідність «демілітаризованої зони» на території РФ

На російській території поблизу українського прикордоння слід створити «демілітаризовану зону», зазначив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у твітері.

«Ключовою темою повоєнного устрою має стати встановлення запобіжників для уникнення повторення агресії в майбутньому. Для забезпечення реальної безпеки жителів Харківської, Чернігівської, Сумської, Запорізької, Луганської та Донецької областей і захисту їх від обстрілів обов’язковим буде запровадження демілітаризованої зони в 100-120 км на території Бєлгородської, Брянської, Курської, Ростовської республік. Імовірно, на першому етапі з обов’язковим міжнародним контрольним контингентом», – підкреслив радник очільника ОП.

У травні Росія значно посилила інтенсивність обстрілів території України.

Вдень 29 травня Росія завдала 16-ого від початку травня ракетного удару по Києву. За словами військових, були знищені всі 11 ракет «Іскандер», запущені російськими військовими з північного напрямку.

Це сталося всього через кілька годин після нічного масованого удару по Україні, коли війська РФ застосували, за даними українських сил, крилаті ракети Х-101/Х-555 й ударні дрони Shahed-136/131.