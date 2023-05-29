У Росії пропонують не вимагати знання російської від «переселенців» із так званих «недружніх» країн

МВС Росії запропонувало ввести в країні інститут репатріації та закріпити в законодавстві поняття «репатріант». Про це йдеться у підготовленому відомством проєкті указу президента РФ.

У документі зазначається, що Інститут репатріації створять у рамках держпрограми щодо сприяння добровільному переселенню до Росії співвітчизників, які проживають за кордоном.

Репатріантами автори проєкту указу запропонували вважати охочих переселитися до РФ громадян, які належать до таких категорій:

• постійно проживаючі за кордоном станом на 24 лютого 2022 (початок повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну – ред.);

• колишніх громадян РФ;

• осіб, які народилися або постійно проживали на території Української РСР і перебували в минулому в громадянстві колишнього СРСР;

• осіб, які мають родичів по прямій висхідній лінії, що народилися або постійно проживали на території Української РСР або території, що належала до Російської імперії або СРСР, в межах державного кордону РФ та мали відповідну цивільну приналежність.

Репатріантам планують надавати дозвіл на проживання без попереднього оформлення дозволу на тимчасове проживання. Крім того, їх буде звільнено від необхідності підтверджувати володіння російською мовою.

Автори документа також пропонують звільнити від підтвердження володіння російською мовою «співвітчизників», які «постійно проживають на територіях іноземних держав, які здійснюють недружні дії щодо РФ, російських юридичних осіб та фізичних осіб та перелік яких визначено урядом РФ».

У пояснювальній записці до проєкту указу йдеться, що «поширення вимоги про підтвердження володіння російською мовою на цю категорію осіб викличе у них недовіру до Російської Федерації, а також спричинить додаткове навантаження на співробітників російських закордонних установ, чисельність яких наразі значно скорочена».

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну з РФ виїхали сотні тисяч громадян. Основна частина тих, хто виїхав, залишила Росію восени минулого року після того, як Володимир Путін оголосив у країні «часткову» мобілізацію. Здебільшого росіяни, які побоювалися бути мобілізованими та потрапити на фронт в Україну, виїжджали до країн Центральної Азії.