Головною гарантією для України має стати членство в НАТО – Єрмак

Україна потребує гарантій безпеки на шляху до членства в НАТО, тому «головною гарантією» є членство в Альянсі, наголосив голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю «Голосу Америки».

«НАТО сьогодні є найсильнішим альянсом у світі. Це визнають усі. І я певен, що так буде», – сказав він.

За словами Єрмака, «документ Київський безпековий компакт (Kyiv Security Compact) враховує всю ситуацію, можливі гарантії, які Україна може отримати, і пояснює, чому гарантії саме такі».

«Ми не говоримо про п'яту статтю (НАТО – ред.), доки ми не станемо членами НАТО. Тобто, це абсолютно реальні гарантії», – додав глава ОП.

Єрмак зазначив, що Україна бачить гарантії безпеки на шляху свого членства в НАТО, яке «може статися, якщо ситуація з безпекою це дозволить».

«Але альтернативи цьому немає. Ми бачимо себе членами НАТО», – підкреслив він.

У липні у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Україна очікує отримати більш чітку позицію союзників щодо майбутнього членства в Альянсі.