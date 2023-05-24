Столтенберґ: вступ України в НАТО під час війни «не на порядку денному»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що приєднання України до НАТО не відбудеться, поки триває війна, але шлях до членства в майбутньому відкритий.

«Ми всі згодні, що Україна стане членом Альянсу… Але стати членом у розпал війни – це питання не стоїть на порядку денному», – сказав генсекретар НАТО на заході, організованому Німецьким фондом Маршалла США у Брюсселі.

Говорячи про російське вторгнення в Україну Столтенберґ заявив, що президент Росії Володимир Путін зробив «дві великі стратегічні помилки» – недооцінив «хоробрість і рішучість» українців з одного боку, та союзників і партнерів по НАТО – з іншого.

У липні у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Україна очікує отримати більш чітку позицію союзників щодо майбутнього членства в Альянсі.