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Столтенберґ: вступ України в НАТО під час війни «не на порядку денному»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що приєднання України до НАТО не відбудеться, поки триває війна, але шлях до членства в майбутньому відкритий.

«Ми всі згодні, що Україна стане членом Альянсу… Але стати членом у розпал війни – це питання не стоїть на порядку денному», – сказав генсекретар НАТО на заході, організованому Німецьким фондом Маршалла США у Брюсселі.

Говорячи про російське вторгнення в Україну Столтенберґ заявив, що президент Росії Володимир Путін зробив «дві великі стратегічні помилки» – недооцінив «хоробрість і рішучість» українців з одного боку, та союзників і партнерів по НАТО – з іншого.

У липні у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Україна очікує отримати більш чітку позицію союзників щодо майбутнього членства в Альянсі.

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