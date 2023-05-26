НАТО оцінюватиме українські інновації на полі бою

Північноатлантичний альянс і Україна поглиблюють співпрацю в галузі науки й технологій і започатковують Інноваційний діалог високого рівня Україна-НАТО. Про це оголосили в Альянсі й Міністерстві цифрової трансформації України.

«Це все ще війна танків, окопів і артилерії. Але водночас ми бачимо масове використання дронів, штучного інтелекту для автоматичного перекладу перехопленого спілкування, важливість приватної розробленої системи, як-от StarLink, яка забезпечує зв’язок там, де зв’язку не було. Ми побачили роль таких компаній, як Microsoft, у перенесенні даних українських міністерств у хмару (…). Отже, це ще й війна інновацій», – пояснив у Брюсселі журналістам важливість ініціативи помічник генерального секретаря НАТО з питань нових викликів безпеці Девід ван Віл.

У рамках партнерства в НАТО готові надати експертів для оцінки українських технологій, запропонованих до впровадження на фронті, сказав ван Віл.

«Ви можете собі уявити, що ідей надходять сотні. Тоді виникає питання, як швидко відокремити корисні від менш корисних? Але у нас є група науковців, пов’язана з нашою програмою «Наука заради миру та безпеки», яка насправді може допомогти в цьому. Тож це одна конкретна частина допомоги, яку ми можемо надати», – пояснив посадовець НАТО.

Другий трек на цьому напрямку, який будуть опрацьовувати, – джерела фінансування інноваційних ініціатив.

«Для фінансування цих ініціатив зараз залучається і збирається багато приватних грошей. Існує також державне фінансування грантів для цих компаній на ранніх стадіях (…). Тож на всіх цих різних етапах ми подивимося на потреби, а потім побачимо, як через об’єднання союзників або через сам Альянс можемо допомогти фінансово», – резюмував ван Віл.

Напрямки, над якими працюватимуть першочергово, напряму пов’язані з актуальними викликами Україні, пояснив високопосадовець Альянсу. Працюватимуть над виявленням іранських дронів, стійкістю українських енергомереж і цифровим партнерством.

«Ми хочемо посприяти тому, щоби краще виявити іранські дрони, які зараз використовуються в Україні (…). Ми детально розглядаємо, як виглядає безпілотник, як літає, працює, як можемо визначити, що за системи можуть найкраще його виявити та в якій формі. Для наукової роботи потрібен деякий час – це не те, що ви побачите завтра. Але в середньостроковій перспективі це може створити системи, що забезпечать кращий захист від цих безпілотників, аніж системи наявні», – пояснив чиновник НАТО.

24 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові збили майже 900 іранських дронів «Шахед» із 1160 застосованих російськими військами проти українських міст і сіл. За його словами, Україна «постійно шукає інструменти, щоб зробити кількість збиття іранських дронів повною».