Нічна атака дронів: на Буковині через падіння уламків пошкоджені три будинки і лінії електропередач

Через падіння уламків БПЛА пошкоджені три житлові будинки і дві лінії електропередач, повідомив голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.



«Над територією нашої області сили ППО також знищили ворожий безпілотник. О 04:18 в Дністровському району Чернівецької області внаслідок падіння уламків БПЛА «Шахед-136» виникла пожежа в гаражі, пошкоджено 3 житлових будинки», – написав він у телеграмі.

За його даними, уламками також пошкоджено дві лінії електропередач – наразі відключено 140 абонентів у Дністровському районі.



Інформації про постраждалих немає.

У ніч на 25 травня 2023 року російські військові атакували Україну ударними дронами іранського виробництва Shahed-136/131. Як повідомило командування Повітряних сил ЗСУ, 36 із 36 БПЛА були збиті. За даними українських військових, противних запускав безпілотники з північного та південного напрямків.