Подоляк розкритикував «мерів і блогерів» за публікацію фото повітряних атак

Поширення інформації про роботу протиповітряної оборони та місця падіння ракет «схоже на злочинну недбалість», вважає радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Про це він заявив невдовзі після чергової ракетної атаки на Київ 29 травня.

«Якими ще словами на 15-му місяці повномасштабної війни потрібно пояснювати кожному чиновнику ОВА, мерам та інстаграм-блогерам, що не можна публікувати роботу ППО, фотографії з місць падіння ракет, перелік об’єктів атаки», – написав Подоляк у своєму телеграмі.

Він заявив, що влада не запроваджувала офіційну цензуру під час воєнного стану щодо інформації, яка «не несе загрози національній безпеці та обороні».

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«Але розповсюдження критичної інформації вже схоже на злочинну недбалість, а у випадку з представниками влади – на зловживання інформацією, до якої у них є доступ ex officio. Зрозуміло, що це підвищує активність та цитування. Але ж точно чужі життя не повинні бути платою за підвищені індекси цитування», – додав Подоляк.

Він не уточнив, про кого саме йдеться. Після повітряних атак у соціальних мережах регулярно з’являються фото та відео роботи сил протиповітряної оборони або падіння уламків.

Мер Києва Віталій Кличко 29 травня оприлюднив фото уламків ракети, яку збили в столиці, із розмитим тлом.

Кримінальний кодекс передбачає покарання за несанкціоноване поширення інформації про переміщення підрозділів Збройних сил або інших законних формувань, а також зброї та боєприпасів в умовах воєнного стану. Залежно від кваліфікації, стаття може передбачати від трьох до 12 років ув’язнення.