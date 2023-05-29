Путін підписав закон про денонсацію Росією Угоди про обмеження озброєнь у Європі

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про денонсацію Договору про звичайні збройні сили в Європі. Документ з’явився на сайті правової інформації РФ 29 травня.

Державна дума Росії ухвалила закон 16 травня, 24-го рішення підтримала Рада федерації.

Путін розпорядився денонсувати угоду 10 травня.

Договір про звичайні збройні сили в Європі підписали 1990 року в Парижі представники 16 країн НАТО та шести країн Організації Варшавського договору.

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Угода встановлювала обмеження розмірів звичайних збройних сил і визначала граничні чисельності звичайних озброєнь, розгорнутих сторонами у Європі.

Документ оновили 1999 року, але його ратифікували лише чотири учасники – Москва, Київ, Астана й Мінськ.

У 2007 році президент Володимир Путін підписав указ про припинення дії договору та пов’язаних з ним міжнародних документів доти, доки його не ратифікують країни НАТО.

Альянс тоді заявив, що дії Москви не сприяють забезпеченню безпеки в Європі.