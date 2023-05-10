Росія денонсує угоду про обмеження озброєнь у Європі. Москва зупинила його дію в 2007-му

Росія денонсує Договір про звичайні збройні сили в Європі, що передбачає для учасників обмеження на кількість бойових танків, броньованих машин, артилерії, ударних гелікоптерів та літаків. Це випливає із указу президента Володимира Путіна, опублікованого на офіційному інтернет-порталі правової інформації 10 травня.

У тексті президент Росії призначає заступника міністра закордонних справ Сергія Рябкова офіційним представником при розгляді денонсації договору в парламенті.

Читайте також: Несхвалення дій Росії у світі стало максимальним за 15 років – опитування

ДЗЗСЄ підписали 1990 року в Парижі представники 16 країн НАТО та шести країн Організації Варшавського договору. Документ було оновлено 1999 року, але ратифіковано лише чотирма учасниками — Москвою, Києвом, Астаною та Мінськом.

У 2007 році президент Володимир Путін підписав указ про припинення дії договору та пов’язаних з ним міжнародних документів доти, доки його не буде ратифіковано країнами НАТО.

Альянс тоді заявив, що дії Москви не сприяють забезпеченню безпеки в Європі.

Читайте також: У розвідці США оцінили можливість застосування Росією ядерної зброї

У лютому 2023 року Путін підписав закон про призупинення участі Росії в ДСНО – договорі зі США щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Договір не передбачає одностороннього припинення, фактично Москва просто відмовилася його виконувати.

Путін тоді заявив, що виконання договору неможливе, поки «західні еліти прагнуть знищити Росію». США назвали рішення «великою помилкою».