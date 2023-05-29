До Бахмуту замість «вагнерівців» заходять російські десантники – Череватий

До Бахмуту на заміну «вагнерівцям» заходять повітряно-десантні війська Росії та мотострілецькі підрозділи, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

«Так, там відбуваються ротаційні заходи через насамперед великі втрати злочинного угруповання «Вагнер». Вони змушені це робити. Заходять підрозділи повітряно-десантних військ окупанта і мотострілецькі підрозділи. Ми знаємо їхні найменування, знаємо їхніх командирів і бойовий потенціал», – сказав він.

Також Череватий повідомив, що «всі ці підрозділи вже брали участь у війні та всі вони зазнавали значних втрат», тому вони були доукомплектовані нещодавно мобілізованими.

«Здебільшого це вже другий-третій склад їхнього особового складу», – сказав Череватий.

За його словами, на Бахмутському напрямку армія РФ не припиняє ураження позицій ЗСУ – «за цю добу різними видами озброєння він завдав 373 удари, шість авіанальотів на позиції українських захисників».

«Ми відповідали вогневим ураженням в ході якого було вбито 155 окупантів , 116 зазнали поранень», – повідомив Череватий.

Раніше очільник ПВК «Вагнер» Пригожин заявив про початок виведення «вагнерівців» із Бахмута. У Міноборони України підтвердили, що у передмісті ці підрозділи вже заміняють на службовців збройних сил РФ, але у самому місті «вагнерівці» все ще є.

Інститут дослідження війни 28 травня повідомив, що російське командування, можливо, перекидає сили незаконного збройного угруповання «ДНР» до Бахмута на заміну найманцям «Вагнера», що може уповільнювати наступ російських військ також на Авдіївському напрямку.