У Бахмуті знизилася інтенсивність наступу РФ, але не артилерійських обстрілів – Маляр

Російські війська знизили інтенсивність наступальних дій у Бахмуті через заміну російських найманців регулярними підрозділами, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр 29 травня.

«(Російська армія – ред.) здійснює заміну військ з Вагнерівців на регулярні підрозділи та намагається стабілізувати оборону на цьому напрямку. Наші війська своїми діями відчутно ускладнюють ворогу цей процес. Водночас інтенсивність ворожих артилерійських обстрілів не зменшилась», – йдеться в повідомленні.

Маляр додала, що українські війська продовжують контролювати околиці Бахмута у південно-західній частині в районі «Літак».

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«На півночі передмістя Бахмута також відбувається заміна ворожих підрозділів. На півдні від Бахмута ворог робить спроби посилитись та наростити армійські підрозділи», – додала представниця Міноборони.

Маляр уточнила, що вчора та сьогодні зранку українські війська не просувалися на флангах міста через виконання «інших завдань».

Раніше очільник ПВК «Вагнер» Пригожин заявив про початок виведення «вагнерівців» із Бахмута. У Міноборони України підтвердили, що у передмісті ці підрозділи вже заміняють на службовців збройних сил РФ, але у самому місті «вагнерівці» все ще є.

Інститут дослідження війни 28 травня повідомив, що російське командування, можливо, перекидає сили незаконного збройного угруповання «ДНР» до Бахмута на заміну найманцям «Вагнера», що може уповільнювати наступ російських військ також на Авдіївському напрямку.