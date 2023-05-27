Розвідка Британії каже про початок виходу ПВК «Вагнер» з Бахмута. ЗСУ підтверджує «певні ротаційні рухи»

Сили російської приватної військової компанії «Вагнер», ймовірно, почали відхід із деяких своїх позицій навколо міста Бахмут на Донеччині, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки

«Станом на 24 травня сили так званої «Донецької народної республіки», імовірно, увійшли в місто, щоб почати операції із зачистки. Останніми тижнями частини 31-ї бригади повітряно-десантних військ (ВДВ) Росії, ймовірно, перекинулися з району Сватове-Кремінна для посилення флангів Бахмута», – йдеться у повідомленні.

Водночас речник Східного угруповання Сил оборони Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону підтвердив «певні ротаційні рухи» російських сил в Бахмуті.

«З цим же пов’язано зменшення бойових дій. Це нас не зупиняє – ми продовжуємо завдавати ударів. Справді вони замінюють (сили) але наскільки масово, наскільки він (Пригожин) справді виведе підрозділи цього злочинного угруповання – треба трошки часу, щоб верифікувати. Бо поки що (ПВК «Вагнер») залишається у самому Бахмуті. Також з їхніми заявами треба бути обережними. Не все залежить тільки від нього (Пригожина), а, думаю, їхнє командування буде дивитися наскільки вони зможуть закрити ці позиції», – розповів Череватий.

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Раніше очільник ПВК «Вагнер» Пригожин заявив про початок виведення «вагнерівців» із Бахмута. У Міноборони України підтвердили, що у передмісті ці підрозділи вже заміняють на службовців збройних сил РФ, але у самому місті «вагнерівці» все ще є.

У Міноборони України 22 травня заявили, що, попри заяви Росії, українські війська продовжують контролювати певні об’єкти і район «Літака» у Бахмуті. Згодом також повідомлялося про «незначне просування» ЗСУ на флангах.