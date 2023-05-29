Темпи просування російських військ навколо Бахмута лишаються «помітно низькими» – ISW

Поступ російських військ на флангах Бахмута лишається повільним, констатує американський Інститут дослідження війни в останньому звіті від 28 травня.

За оцінкою аналітиків, темпи російських операцій навколо міста лишаються «помітно низькими». ISW посилається на дані Генерального штабу від 28 травня, за якими російські сили безуспішно наступали в районі Бахмута: поблизу Оріхово-Василівки, на захід від Хромового та в напрямку Іванівського. Також речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий напередодні повідомив про лише одне бойове зіткнення поблизу районного центру за попередню добу.

«Кадри з геолокацією, опубліковані 28 травня, показують, що російські війська досягли незначних успіхів на захід від Кліщіївки (7 кілометрів на південний захід від Бахмута). Російські військові блогери стверджували, що російські сили контратакують на захід від Кліщіївки, але українські сили зберігають свої нинішні позиції в цьому районі», – йдеться в звіті.

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За даними ISW, українські військові в районі міста «висловлювали оптимістичні очікування, що зниження темпів російських операцій навколо Бахмута сприятиме подальшим обмеженим і локалізованим українським контратакам».

Раніше очільник ПВК «Вагнер» Пригожин заявив про початок виведення «вагнерівців» із Бахмута. У Міноборони України підтвердили, що у передмісті ці підрозділи вже заміняють на службовців збройних сил РФ, але у самому місті «вагнерівці» все ще є.

У Міноборони України 22 травня заявили, що, попри заяви Росії, українські війська продовжують контролювати певні об’єкти і район «Літака» у Бахмуті. Згодом також повідомлялося про «незначне просування» ЗСУ на флангах.

Генштаб ЗСУ повідомив вранці 28 травня, що напередодні Сили оборони відбили 21 атаку російських загарбників на Луганщині та Донеччині.