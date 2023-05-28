Перекидання сил «ДНР» до Бахмута може уповільнювати наступ Росії на Авдіївському напрямку – ISW

Російське командування, можливо, перекидає сили незаконного збройного угруповання «ДНР» до Бахмута на заміну найманцям «Вагнера» – про це йдеться в звіті Інституту дослідження війни від 27 травня.

ISW посилається на дані Міністерства оборони Великої Британії, за якими бойовики «ДНР», ймовірно, зайшли в Бахмут 24 травня.

«Раніше ISW спостерігав підрозділи 132-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу «ДНР», які діяли на Бахмутському напрямку після того, як раніше воювали в районі Авдіївки. Наразі невідомо, чи діють у місті підрозділи 132-ї бригади, але раніше ватажок «ДНР» Денис Пушилін підняв прапор «ДНР» у Бахмуті», – йдеться в звіті.

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Водночас дослідники припускають, що в разі такого перекидання військ просування російських сил на напрямку Авдіївка-Донецьк може сповільнитися.

«Останніми днями російські атаки в районі Авдіївки – Донецька, схоже, зменшилися, що може бути пов’язано з перекиданням сил «ДНР» до Бахмута… Можливо, російське військове командування перекидає підрозділи «ДНР», які діють у добре захищеному районі Авдіївки та Донецька, щоб не робити інші напрямки вразливими або забезпечити швидке зміцнення позицій у Бахмуті», – вважають аналітики.

Водночас вони вказують на дані британського Міноборони, за якими російське командування, схоже, підсилює фланги Бахмута регулярними військами.

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Напередодні речник Східного угруповання Сергій Череватий повідомив, що українським військовим вдалося просунутися ще на 450 метрів на деяких позиціях у районі Бахмута.

Раніше очільник ПВК «Вагнер» Пригожин заявив про початок виведення «вагнерівців» із Бахмута. У Міноборони України підтвердили, що у передмісті ці підрозділи вже заміняють на службовців збройних сил РФ, але у самому місті «вагнерівці» все ще є.

У Міноборони України 22 травня заявили, що, попри заяви Росії, українські війська продовжують контролювати певні об’єкти і район «Літака» у Бахмуті. Згодом також повідомлялося про «незначне просування» ЗСУ на флангах.

Генштаб ЗСУ повідомив вранці 28 травня, що напередодні Сили оборони відбили 21 атаку російських загарбників на Луганщині та Донеччині.