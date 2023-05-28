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Перекидання сил «ДНР» до Бахмута може уповільнювати наступ Росії на Авдіївському напрямку – ISW

Ілюстраційне фото. Український танк поблизу Бахмуту на Донеччині, 12 травня 2023 року

Російське командування, можливо, перекидає сили незаконного збройного угруповання «ДНР» до Бахмута на заміну найманцям «Вагнера» – про це йдеться в звіті Інституту дослідження війни від 27 травня.

ISW посилається на дані Міністерства оборони Великої Британії, за якими бойовики «ДНР», ймовірно, зайшли в Бахмут 24 травня.

«Раніше ISW спостерігав підрозділи 132-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу «ДНР», які діяли на Бахмутському напрямку після того, як раніше воювали в районі Авдіївки. Наразі невідомо, чи діють у місті підрозділи 132-ї бригади, але раніше ватажок «ДНР» Денис Пушилін підняв прапор «ДНР» у Бахмуті», – йдеться в звіті.

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Водночас дослідники припускають, що в разі такого перекидання військ просування російських сил на напрямку Авдіївка-Донецьк може сповільнитися.

«Останніми днями російські атаки в районі Авдіївки – Донецька, схоже, зменшилися, що може бути пов’язано з перекиданням сил «ДНР» до Бахмута… Можливо, російське військове командування перекидає підрозділи «ДНР», які діють у добре захищеному районі Авдіївки та Донецька, щоб не робити інші напрямки вразливими або забезпечити швидке зміцнення позицій у Бахмуті», – вважають аналітики.

Водночас вони вказують на дані британського Міноборони, за якими російське командування, схоже, підсилює фланги Бахмута регулярними військами.

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Напередодні речник Східного угруповання Сергій Череватий повідомив, що українським військовим вдалося просунутися ще на 450 метрів на деяких позиціях у районі Бахмута.

Раніше очільник ПВК «Вагнер» Пригожин заявив про початок виведення «вагнерівців» із Бахмута. У Міноборони України підтвердили, що у передмісті ці підрозділи вже заміняють на службовців збройних сил РФ, але у самому місті «вагнерівці» все ще є.

У Міноборони України 22 травня заявили, що, попри заяви Росії, українські війська продовжують контролювати певні об’єкти і район «Літака» у Бахмуті. Згодом також повідомлялося про «незначне просування» ЗСУ на флангах.

Генштаб ЗСУ повідомив вранці 28 травня, що напередодні Сили оборони відбили 21 атаку російських загарбників на Луганщині та Донеччині.

«Боги війни» на Бахмутському напрямку: гарячі будні українських артилеристів
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«Боги війни» на Бахмутському напрямку: гарячі будні українських артилеристів

Бахмутський напрямок. Важкі бої. Реактивна артилерія 24 ОМБр імені короля Данила веде вогонь по скупченню російських військ.

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