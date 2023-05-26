В Авдіївці та Бахмуті залишаються п’ятеро дітей, їх не дають евакуювати батьки – влада

Із населених пунктів Донеччини, де тривають бойові дії, було примусово евакуйовано 128 дітей, повідомив під час брифінгу начальник відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Олександр Вдовенко.

«У населених пунктах, де ведуться бойові дії, залишається вісім дітей, а саме: в м. Бахмуті – четверо, в Авдіївці – одна (батьки приховують дитину), у Красногорівці - двоє, в селищі Керамік – одна (батьки категорично відмовляються)», - заявили в ОВА.

За словами Вдовенка, примусова евакуація в регіоні охопила 21 населений пункт. Також він закликав мешканців виїхати до більш безпечних регіонів України.

«На жаль, обстріли з боку окупантів стають дедалі частішими. Майже щодня надходить інформація про поранених та загиблих цивільних, тож не нехтуйте своїм життям та життям своїх дітей. Пам’ятайте: евакуація рятує життя», – наголосив він.

Донеччина регулярно зазнає російських атак. Влада закликає місцевих жителів евакуюватися.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 14 травня підтвердили загибель 8 836 і поранення 14 985 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.