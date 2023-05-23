Протягом доби ракетних ударів не було. Бахмут і Мар’їнка залишаються в епіцентрі бойових дій – Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили оперативну ситуацію на фронті станом на вечір 23 травня.

«Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом доби, відбулось 16 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, протягом цдоби ракетних ударів не було.

«Втім, противник завдав 25 авіаційних ударів та здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах», – кажуть військові.

Повідомляється, що на Бахмутському напрямку протягом доби армія РФ вела «безуспішні наступальні дії» у напрямку населеного пункту Хромове. На Авдіївському напрямку наступальних дій не було.

«На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка», – розповіли у Генштабі.

Триває чотириста п’ятдесят четверта доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.