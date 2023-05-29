«Не варто драматизувати ситуацію» – Ігнат про влучання в районі аеродрому на Хмельниччині

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат закликав не драматизувати ситуацію із ударом російських військ по аеродрому у Старокостянтинові у Хмельницькій області у ніч на понеділок.

«Було влучання в межах району аеродрому Старокостянтинів в Хмельницькій області. Те, що там було, куди влучило, які були наслідки – ми це не коментуємо. І не варто це коментувати, щоб ворогг не мав додаткової інформації. Я хочу сказати, що боєздатність там буде відновлено. Не варто драматизувати ситуацію», – сказав Ігнат в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода LIVE» 29 травня.

Раніше сьогодні Хмельницька обласна військова адміністрація повідомила, що в результаті удару по Хмельниччині виведено з ладу «п’ять літальних апаратів», а на злітно-посадковій смузі почалися ремонтні роботи.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби російські війська завдали двох масованих ракетно-авіаційних ударів по території України. Вночі армія РФ застосувала крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні безпілотники. Українські сили ППО знищили 36 із 40 крилатих ракет та 30 із 38 ударних БПЛА. Вдень російські війська вдарили крилатими та балістичними ракети «Іскандер» по Києву: 11 з 11-ти ракет були знищені.