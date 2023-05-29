Вночі силами ППО знищено 36 із 40 крилатих ракет та 38 безпілотників – зведення Генштабу

Від початку поточної доби армія РФ зосереджувала основні зусилля на «спробах повної окупації» Луганської та Донецької областей. Підрозділи сил оборони відбили 20 атак російських військових, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 29 травня.

«За уточненою інформацією, силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 36 із 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 30 із 38 ударних БпЛА Shahed-136/131», – кажуть українські військові.

Також вдень армія РФ застосувала крилаті та балістичні ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер» по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури міста Київ. Силами та засобами Повітряних сил Збройних сил України 11 з 11 ракет були знищені, уточнили в Генштабі.

«Загалом, протягом цієї доби противник завдав 53 авіаційних удари та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах», – йдеться в зведенні військових.

Також відомо, що авіація українських сил оборони «за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника».

«Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 3 засоби протиповітряної оборони та ще 3 важливі цілі противника», – підсумували в Генштабі ЗСУ.