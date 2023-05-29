«Хоче підірвати єдність»: Маляр пояснила, навіщо РФ поширює фейки про українську владу

Росія намагається «підірвати психологічну свідомість та єдність українців», як військовим, так й інформаційним методами, зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, «запуск ракет по цивільних об’єктах у центрі Києва – це зброя, яку використовують з психологічною метою, щоб залякати». Маляр каже, що «Київ для українців не просто столиця, а символ незламності та опору».

Заступниця міністра каже, що з огляду на це «російські військові б’ють по Києву, аби спробувати показати вразливість нашого символу стійкості – росіяни хочуть, щоб підсвідомо в українців склалось враження беззахисності столиці».

«Паралельно з ракетною атакою, буквально за пару годин до пуску, почалась інформаційно-психологічна атака. Чергова дискредитація військово-політичного керівництва. Ворог інформаційно б’є по тих, хто користується довірою громадян», – написала заступниця міністра.

Маляр пояснила, що «Росія вчиняє це також для того, щоб посіяти відчуття беззахисності в українців».

«Втім повномасштабна війна показала цікаву властивість української колективної свідомості. Так, ми відчуваємо біль, розпач, сум, але водночас в нас немає страху», – додала вона.

Вдень 29 травня, всього через кілька годин після нічної атаки, Росія завдала 16-ий від початку травня ракетний удар по Києву. За словами військових, були знищені всі 11 ракет «Іскандер», запущені російськими військовими з північного напрямку.