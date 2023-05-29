Обстріл Дніпропетровщини: збільшилась кількість поранених – влада

Зросла кількість поранених внаслідок обстрілу армією РФ Дніпропетровської області в понеділок, 29 травня, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Десятеро людей госпіталізовані після сьогоднішнього обстрілу Синельниківського району. З-поміж них і 11-річний хлопчик», – йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, троє із постраждалих наразі перебувають у важкому стані, решта – у стані середньої тяжкості. Лисак також уточнив, що в людей вогнепальні поранення, переломи, рублені рани та черепно-мозкові травми.

«Більшість постраждалих «швидкі» доправили до лікарень Запорізької області. Загинула 51-річна жінка», – додав голова ОВА.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Синельниківський район.

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