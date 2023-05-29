Через обстріли Харківщини та Херсонщини троє цивільних зазнали поранень – ОВА

Російські війська обстрілювали населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківщини протягом доби, повідомив голова області Олег Синєгубов вранці 29 травня.

За його словами, через обстріл села Богуславка Ізюмського району зазнав поранень 49-річний цивільний чоловік.

«Внаслідок артилерійського обстрілу села Кучерівка Куп’янського району поранення зазнала жінка 73 років. У Куп’янську обстрілами пошкоджено житловий будинок та автомобіль», – додав Синєгубов.

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Херсонська область зазнала 61 обстрілу за добу, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Російські війська обстріляли Херсон шість разів.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію і будівлю лікарні та заводу Бериславського району. Через російську агресію одна людина дістала поранення», – додав очільник області.

Голова Донеччини Павло Кириленко повідомив про обстріли низки населених пунктів області, в тому числі Краматорська. За його даними, обійшлося без загиблих та поранених.

Російські війська регулярно обстрілюють населені пункти прифронтових областей, у тому числі Харківщини та Херсонщини. Москва, попри докази і свідчення, заперечує обстріли цивільного населення.