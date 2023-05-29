Війська РФ обстріляли Херсонщину, загинув чоловік – ОГП

На Херсонщині внаслідок обстрілу з боку російських військ 29 травня загинув чоловік, ведеться розслідування за статтею про порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, повідомив Офіс генпрокурора.

«За даними слідства, 29 травня 2023 року близько 11:30 збройні сили Росії обстріляли населений пункт у Новокаховській громаді Херсонської області. Травми, несумісні з життям, отримав чоловік», – йдеться в повідомленні.

В ОГП додали, що, за попередньою інформацією, йдеться про артилерійський обстріл, внаслідок якого також були пошкоджені житлові будинки.

Після деокупації восени минулого року Херсон і звільнена частина області практично щоденно зазнають російських обстрілів. Армія РФ все ще перебуває на лівобережжі Херсонщини, звідки завдає ударів по деокупованих територіях півдня України.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.