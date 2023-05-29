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ОВА: одна людина загинула, 9 – постраждали через обстріл РФ на Дніпропетровщині

Серед постраждалих – 11-річна дитина (фото ілюстративне)

Одна людина загинула, ще дев’ятеро – поранені внаслідок удару російських військ по Покровській громаді Синельниківського району на Дніпропетровщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, серед постраждалих – 11-річна дитина.

«Два приватні будинки зруйновані, 30 – потрощені. Такі попередні наслідки ворожої атаки на Синельниківський район. Побиті й магазин та заправка. Обстеження території триває. На місці працюють всі служби», – написав Лисак у телеграмі.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Синельниківський район.

Москва, попри численні докази, заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

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