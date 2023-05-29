Росія вдарила по Ківшарівці на Харківщині, поранені четверо жінок і двоє дітей – Синєгубов

Російські війська завдали ракетного удару по селищу міського типу Ківшарівка Куп’янського району, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 29 травня.

«Поранення зазнали три літні жінки: 73-х, 85-ти та 90 років. Крім того, постраждала вагітна жінка, підліток 14 років та 10-річна дитина. В селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, два приватні будинки та газопровід», – заявив голова області.

Також під обстріл потрапило село Глушківка в тому ж районі, осколкових поранень зазнала 60-річна жінка.

Усіх постраждалих госпіталізували, додав Синєгубов. На місці працюють екстрені служби.

Через обстріли Харківщини напередодні двоє людей зазнали поранень. Москва, попри докази і свідчення, заперечує обстріли цивільного населення.