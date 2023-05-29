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Росія вдарила по Ківшарівці на Харківщині, поранені четверо жінок і двоє дітей – Синєгубов

Усіх постраждалих госпіталізували, додав Олег Синєгубов. На місці працюють екстрені служби

Російські війська завдали ракетного удару по селищу міського типу Ківшарівка Куп’янського району, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 29 травня.

«Поранення зазнали три літні жінки: 73-х, 85-ти та 90 років. Крім того, постраждала вагітна жінка, підліток 14 років та 10-річна дитина. В селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, два приватні будинки та газопровід», – заявив голова області.

Також під обстріл потрапило село Глушківка в тому ж районі, осколкових поранень зазнала 60-річна жінка.

Усіх постраждалих госпіталізували, додав Синєгубов. На місці працюють екстрені служби.

Через обстріли Харківщини напередодні двоє людей зазнали поранень. Москва, попри докази і свідчення, заперечує обстріли цивільного населення.

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