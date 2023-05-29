Масштабні російські ракетні атаки: скільки ще їх може бути і чим відповість Україна

Масштабні ракетні атаки на Київ: і скільки ще їх може бути?

Росія атакувала Київ та область: випустили 11 ракет із «Іскандерів» із північного напрямку. Усі ракети знищила ППО. Уламки падали в багатьох районах столиці та області.

Російські військові вдень 29 травня атакували Київщину балістичними й крилатими ракетами наземного базування з ОТРК «Іскандер», повідомив головнокомендувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Вдруге за добу противник здійснив ракетний удар по території України… Загалом випущено 11 ракет: «Іскандер-М» і «Іскандер-К» з північного напрямку», – написав він у фейсбуці.

Перед цим вночі була комбінована атака на Київщину дронами та ракетами: ППО знищили 37 крилатих ракет та 29 дронів-камікадзе.

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