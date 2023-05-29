Нацгвардієць із ПЗРК «Ігла» збив ракету, що летіла на Київ – НГУ

Нацгвардієць на псевдо «Покемон» – солдат зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади «Буревій» – збив одну з ракет, що летіли на Київ у ніч на 29 травня, із переносного зенітного ракетного комплексу «Ігла», повідомила пресслужба Національної гвардії.

«Саме він нещодавно, 9 травня, знешкодив ворожу ракету неподалік від Києва. Цієї ночі о 3:20 із тої самої зброї ПЗРК «Ігла-1» 20-річний герой зробив свій другий результативний постріл», – йдеться в повідомленні.

У ніч на 29 травня Росія завдала чергового масованого удару по Україні, застосувавши, за даними українських сил, крилаті ракети Х-101/Х-555 й ударні дрони Shahed-136/131.

Про роботу протиповітряної оборони повідомляли адміністрації Київської, Львівської, Хмельницької, Вінницької, Одеської областей. Відомо про пошкодження житлових будинків і об’єктів інфраструктури. Про постраждалих і загиблих даних не було. Влада Хмельниччини повідомила, що в регіоні удару, зокрема, зазнав військовий об’єкт, виведені з ладу п’ять літальних апаратів.

За даними Київської міської військової адміністрації, сили ППО знищили понад 40 ракет і дронів на Київщині.

Вдень 29 травня, всього через кілька годин після нічної атаки, Росія завдала 16-ий від початку травня ракетний удар по Києву. За словами військових, були знищені всі 11 ракет «Іскандер», запущені російськими військовими з північного напрямку.