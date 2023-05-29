У Києві затримали двох чоловіків, які знімали роботу ППО – поліція

У столиці затримали двох чоловіків, які знімали роботу притиповітряної оборони в Києві під час ракетної атаки російських військ, повідомляє пресслужба поліції.

За словами поліціянтів, 29 травня на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що «двоє невідомих чоловіків знімали роботу ППО». На місце події негайно було направлено патрульних поліцейських та співробітників карного розшуку.

«Протягом години 23-річного молодика правоохоронці виявили на одній із вулиць Святошинського району Києва. Для пошуку іншого у столиці була введена спеціальна поліцейська операція. Вже за пів години 26-річного керманича «БМВ» правоохоронці зупинили на вулиці Ушакова», – кажуть поліцейські.

Також, за інформацією пресслужби, місцевих мешканців доставили до Святошинського управління поліції для надання пояснень, після чого «передали співробітникам Служби безпеки України для подальших процесуальних дій».

«Поліція Києва вкотре нагадує про заборону фото та відеофіксації роботи ППО! Зберігайте інформаційну тишу, адже мовчання – надійний тил наших захисників!», – наголосили правоохоронці.

За даними генерального прокурора Андрія Костіна, станом на лютий розслідується понад 16 800 злочинів проти основ національної безпеки.

Вдень 29 травня, всього через кілька годин після нічної атаки, Росія завдала 16-ий від початку травня ракетний удар по Києву. За словами військових, були знищені всі 11 ракет «Іскандер», запущені російськими військовими з північного напрямку.