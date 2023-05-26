Двох військових РФ підозрюють у вбивстві жителів Чернігівщини – їх ідентифікували через телефони жертв

Двом російським військовим повідомили про підозру у вбивстві чотирьох цивільних у Чернігівській області, повідомляє Офіс генерального прокурора 26 травня.

За висновками слідства, фігуранти в березні 2022 року розстріляли з автомобілів два цивільних автомобілі в селі Ольшана Прилуцького району.

У одному з авто двоє чоловіків везли хліб і продукти жителям Ічнянської об’єднаної територіальної громади, в іншому двоє жителів Ічні їхали до лікарні в Прилуках. Всі вони загинули на місці.

«Крім того, підозрювані заволоділи мобільними телефонами загиблих, що допомогло їх ідентифікувати», – додає прокуратура.

Військових підозрюють у порушенні законів і звичаїв війни, поєднаних із умисними вбивствами.

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Раніше 26 травня ОГП повідомив, що Київська міська прокуратура та Печерська окружна прокуратура передали до суду обвинувальний акт щодо п’яти російських військових, які розстріляли 10 цивільних автомобілів з мирними мешканцями у селищі Гостомель на Київщині.

За даними слідства, військові Росгвардії 25 лютого протягом шести годин розстрілювали автомобілі мирних мешканців, які намагалися виїхати із зони бойових дій. Внаслідок цього загинули п’ятеро людей, ще шестеро отримали поранення. Правоохоронці ідентифікували п’ятьох російських військових.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.