Костін: наразі розслідується понад 16 800 злочинів проти основ нацбезпеки

Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що наразі розслідується понад 16 800 злочинів проти основ національної безпеки.



За його словами, йдеться про державну зраду, колабораційну діяльність, коригування ворожого вогню та інші види сприяння агресору.



«У таких злочинах повідомлено про підозру 2932 особам. Серед них 5 народних депутатів, 274 правоохоронця, 24 депутата місцевих рад та міські голови. Зокрема повідомлено про підозру колишньому голові СБУ часів президента-втікача Януковича, який очолив незаконне формування так звану ГСБ Херсонської області. За даними слідства, це формування було створено навесні минулого року і мало стати аналогом російської ФСБ на території Херсонщини», – сказав Костін під час пресконференції.



За словами генпрокурора, щодо колаборантів до суду скеровано обвинувальні акти стосовно 2 037 осіб, серед них є один народний депутат, 115 правоохоронців, 12 депутатів місцевих рад та міських голів. 489 людей вже засуджено, додав він.

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У грудні минулого року Державне бюро розслідувань повідомляло, що відкрило 1 127 кримінальних проваджень через загрозу національній безпеці.