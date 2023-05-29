У Києві та області оголошено повітряну тривогу

Близько другої години ночі 30 травня спочатку на Київщині, а згодом і у самій столиці прозвучало сповіщення про повітряну тривогу.

Громадян закликали убезпечитись в укриттях.

У мережі повідомили про рух БПЛА в бік столичного регіону. Інформація від військових з цього приводу не надходила.

Кіровоградська, Черкаська та Чернігівська області станом на 2:00 також охоплені повітряною тривогою.

Протягом минулої доби російські війська завдали двох масованих ракетно-авіаційних ударів по території України. У ніч на 29 травня армія РФ застосувала крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні безпілотники. Українські сили ППО знищили 36 із 40 крилатих ракет та 30 із 38 ударних БПЛА. У понеділок вдень російські війська вдарили крилатими та балістичними ракети «Іскандер» по Києву: 11 з 11-ти ракет були знищені.