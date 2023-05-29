Ігнат пояснив, чому не варто оприлюднювати фото уламків ракет

Фотографувати уламки ракет, які падають після збиття силами протиповітряної оборони не варто, чому саме пояснив спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі Радіо Свобода 29 травня.

«Бачимо, що знімають уламки ракет які лежать у межах Києва (йдеться про фото, опубліковане мером міста Віталієм Кличком – ред.). Якщо ці уламки належать нашим ракетам, якщо це тим паче західне озброєння – той самий Patriot, чи ракета NASAMS, то ворог розуміє, яким видом озброєння ми відпрацювали в тому чи іншому місці. Друге – вони це знімають, викладають у себе в Росії та показують, як «українські націоналісти» зенітними ракетами західного зразка «вдарили» по своїх же будинках та мешканцях, використовуючи це в рамках своєї пропаганди», – наголосив Ігнат в ефірі програми «Свобода Live».

Речник Повітряних сил також наголосив, що «фото із ракетами краще заблюрити, бо це наслідки роботи ПВО – ракета розвивається у повітрі, адже її уламки не розчиняються в повітрі». Також він вкотре нагадав, що варто під час повітряної тривоги перебувати в укритті.

Вдень 29 травня, всього через кілька годин після нічної атаки, Росія завдала 16-ий від початку травня ракетний удар по Києву. За словами військових, були знищені всі 11 ракет «Іскандер», запущені російськими військовими з північного напрямку.

Мер Києва Віталій Кличко 29 травня під час повітряної тривоги показав уламок російської ракети, що впали на проїжджій частині дороги в Оболонському районі.

Це сталося всього через кілька годин після нічного масованого удару по Україні, коли війська РФ застосували, за даними українських сил, крилаті ракети Х-101/Х-555 й ударні дрони Shahed-136/131.