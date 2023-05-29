«Відповідь не забариться». Буданов відреагував на атаку РФ 29 травня

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов відреагував на російський удар по Україні вдень 29 травня, заявивши, що на такі дії буде відповідь.

«Усі ті, хто в РФ до сих пір вірили, вірять чи, може, мріють про те, що зможуть залякати Україну, я хочу вас засмутити – це не так: усі як перебували, так і перебувають на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу», – цитує Буданова пресслужба ГУР.

«Усі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, – ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Чекайте, скоро всі все побачать», ― додав очільник ГУР.

Якою саме буде відповідь – Буданов не уточнив.

Вдень 29 травня Росія завдала 16-ого від початку травня ракетного удару по Києву. За словами військових, були знищені всі 11 ракет «Іскандер», запущені російськими військовими з північного напрямку.

Це сталося всього через кілька годин після нічного масованого удару по Україні, коли війська РФ застосували, за даними українських сил, крилаті ракети Х-101/Х-555 й ударні дрони Shahed-136/131.