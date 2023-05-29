У РФ пропонують збільшити штрафи за прийом на роботу без документів про військовий облік

До Держдуми РФ внесено законопроєкт, що передбачає збільшення адміністративних штрафів для роботодавців за прийом на роботу без документів військового обліку військовозобов’язаних громадян, що підлягають призову.

Автори законопроєкту для роботодавців, які найняли на роботу громадян без надання військових квитків та приписних свідоцтв, карати штрафами від 10-ти до 100 тисяч рублів.

Також пропонується збільшити штрафи для роботодавців, які не повідомили у військкомати про співробітників, що мали б перебувати, але не є на військовому обліку. Якщо нараз у РФ за неподання до військкомату таких даних штрафують на 1000-5000 тис ячрублів, то з ухваленням законопроєкту штрафи можуть зрости до 25000 рублів.

Штрафувати роботодавців пропонують і за не повідомлення у військкомат про зміну даних військового обліку найманого працівника – від 5000 до 25000 рублів.

Після оголошення восени 2022 року в РФ так званої «часткової» мобілізації російська влада постійно посилює контроль над громадянами, які підлягають призову в армію. Зокрема, у квітні в РФ було запроваджено електронні повістки та єдиний реєстр військовозобов’язаних.

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