Е-повістки в РФ можуть означати підготовку до тривалої війни в Україні – британська розвідка

Розвідка Великої Британії вранці 15 квітня прокоментувала запровадження електронних повісток до армії в Росії. Як повідомило міністерство оборони країни, нововведення дозволить російській владі усунути можливість ухилятися від призову, яка існувала при роздачі паперових повісток.

При цьому, оскільки дані дані призовників тепер будуть пов’язані з іншими державними послугами в цифровому вигляді, розвідка припускає, що уряд каратиме їх за ухилення, обмежуючи права на працевлаштування та виїзд за кордон.

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«На даний момент Росія надає пріоритет набору додаткових добровольців. Проте цей захід, швидше за все, є частиною довгострокового підходу до забезпечення кількості особового складу, позаяк Росія очікує тривалого конфлікту в Україні», – заявляє відомство.

При цьому розвідка вказує на те, що нові заходи набудуть чинності пізніше цього року і не прив’язані до конкретних термінів нової хвилі примусової мобілізації.

Напередодні президент Росії Володимир Путін підписав закон про електронні повістки до армії для росіян. Документ передбачає створення єдиного реєстру військовозобов’язаних та нові способи сповіщення призовників. Тепер повістка може прийти рекомендованим листом, в електронному вигляді через портал «Держпослуги» та через МФЦ. Раніше вони вручалися лише особисто чи через роботодавця.