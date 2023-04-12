«Вагнер» закінчується: яку пастку Кремль готує для росіян?

У Росії запроваджують електронні повістки до армії і посилюють заходи для ухилянтів.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас.Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Держдума РФ у прискореному режимі ухвалила рішення про нову форму повісток: їх розсилатимуть через додаток, а адресат вважатиметься таким, що отримав повістку, навіть якщо не заходив у свій аккаунт. Для нього це означатиме закритий державний кордон і – відповідальність, якщо він не з'явиться до військкомату.

Тим часом у західних ЗМІ щодня з'являються нові деталі з так званого витоку документів Пентагону: вони стосуються різних країн, різних сценаріїв розвитку війни Росії в Україні і навіть цілком звичайних деталей військової співпраці, які не мали б викликати подив – наприклад, приїзд до України групи британських спецназівців.

Підписуйтесь на Телеграм-канал Донбас.Реалії – ексклюзивні фото, відео та лише важливі новини!

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив на брифінгу, що не може розповісти багато чого, поки йде розслідування Міністерства юстиції, але США ставляться до витоку дуже серйозно: «Ми продовжимо розслідування і обшукаємо буквально все, доки не знайдемо джерело витоку і не визначимо його масштаби. Ми проводимо щоденні наради в Пентагоні, пов'язані з цим інцидентом».

Головні питання випуску:

Як новини із так званих «документів Пентагону» вплинуть на поведінку РФ на фронті?

Куди квапиться Кремль, готуючи нові мобілізаційні правила для росіян?

Якою буде якість нового особового складу російської армії, яку РФ розраховує залучити у 2023 році, і чи буде там нова хвиля ув'язнених?