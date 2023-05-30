Повітряна атака: сили ППО збили 29 іранських дронів з 31

Російські війська з 23:30 по 4:30 атакували Україну іранськими ронами-камікадзе Shahed-136/131, повідомляє командування Повітряних сил 30 травня.

«Загалом із півночі та півдня зафіксовано пуски 31 дрона-камікадзе. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 29 ударних БпЛА», – повідомили військові.

За даними командування, майже всі дрони були збиті на підступах до Києва та в небі над столицею.

Раніше міська влада повідомила про загибель однієї людини в Голосіївському районі міста внаслідок падіння збитого дрона. Атака також спричинила кілька пожеж у місті.