Російська армія втратила понад 400 військових за добу – Генштаб

Російські війська за попередню добу втратили близько 410 людей, повідомив Генеральний штаб Збройних сил вранці 30 травня.
Штаб оцінює загальні втрати російської армії в близько 207 440 людей.
Також, за даними командування, Росія втратила за добу:
- 1 танк (загалом 3 802)
- 2 бойові броньовані машини (7 469)
- 10 артилерійських систем (3 445)
- 1 засіб протиповітряної оборони (332)
- 38 безпілотників оперативно-тактичного рівня (3 092)
- 51 крилату ракету (1 107)
- 12 автомобілів і автоцистерн (6 219)
- 1 одиницю спеціальної техніки (454)
Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.
1 травня Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що російські військові за останні п’ять місяців війни проти України у боях у районі Бахмуту та інших регіонах України зазнали втрат у 100 тисяч осіб.
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Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.
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