Російська армія втратила понад 400 військових за добу – Генштаб

Російські війська за попередню добу втратили близько 410 людей, повідомив Генеральний штаб Збройних сил вранці 30 травня.

Штаб оцінює загальні втрати російської армії в близько 207 440 людей.

Також, за даними командування, Росія втратила за добу:

1 танк (загалом 3 802)

2 бойові броньовані машини (7 469)

10 артилерійських систем (3 445)

1 засіб протиповітряної оборони (332)

38 безпілотників оперативно-тактичного рівня (3 092)

51 крилату ракету (1 107)

12 автомобілів і автоцистерн (6 219)

1 одиницю спеціальної техніки (454)

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

1 травня Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що російські військові за останні п’ять місяців війни проти України у боях у районі Бахмуту та інших регіонах України зазнали втрат у 100 тисяч осіб.

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Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.