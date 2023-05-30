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Російська армія втратила понад 400 військових за добу – Генштаб

Український військовий веде вогонь по російських позиціях на фронті поблизу Бахмута, 29 травня 2023 року

Російські війська за попередню добу втратили близько 410 людей, повідомив Генеральний штаб Збройних сил вранці 30 травня.

Штаб оцінює загальні втрати російської армії в близько 207 440 людей.

Також, за даними командування, Росія втратила за добу:

  • 1 танк (загалом 3 802)
  • 2 бойові броньовані машини (7 469)
  • 10 артилерійських систем (3 445)
  • 1 засіб протиповітряної оборони (332)
  • 38 безпілотників оперативно-тактичного рівня (3 092)
  • 51 крилату ракету (1 107)
  • 12 автомобілів і автоцистерн (6 219)
  • 1 одиницю спеціальної техніки (454)

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

1 травня Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що російські військові за останні п’ять місяців війни проти України у боях у районі Бахмуту та інших регіонах України зазнали втрат у 100 тисяч осіб.

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Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.

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