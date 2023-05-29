Солідарність з Україною вигідна для безпеки країн Заходу – президентка Словаччини

Санкції проти Росії через її військове вторгнення в Україну дають ефект і у Москви стало менше ресурсів для закупівлі зброї. Про це, як повідомляють Ceske noviny, заявила на відкритті міжнародної конференції Globsec у Братиславі президентка Словаччини Зузана Чапутова. Вона застерегла від порушення єдності західних держав у ставленні до Росії у зв’язку з війною в Україні.

«Солідарність Заходу з Україною вигідна і для нашої власної безпеки», – сказала Чапутова.

Вона також додала: «Наша єдність піддається випробуванню. Ті, хто стверджує, що наші заходи не працюють, або, що ми повинні зосередитися на власних інтересах, – помиляються», – сказала Чапутова.

Президентка Словаччини відзначила, що саме завдяки єдності країни Заходу впоралися з наслідками від війни в Україні краще, ніж очікувалося. Україна також успішно протистоїть російському вторгненню, додала вона.

«Запаси газу на рекордних рівнях, інфляція падає, Росія контролює менше території, ніж рік тому», – заявила Чапутова.

GLOBSEC (Global Security Forum) – міжнародна неурядова організація, заснована в Братиславі у 2005 році. На щорічних конференціях розглядаються питання безпеки і оборони, енергетики, майбутнього розвитку Європи тощо. Цього року головною темою є війна в Україні, питання безпеки і діалогу в Європі.

Як повідомляють організатори, на цьогорічній конференції очікується виступ президента України Володимира Зеленського. Торік він також виступав на заході – у режимі онлайн.

Конференція GLOBSEC триватиме до 31 травня.