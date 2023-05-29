«Такі рішення роблять поразку російського терору швидшою» – Зеленський про військову допомогу від Данії

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні подякував Данії за рішення надати нову військову допомогу Україні.

«Хочу сьогодні окремо подякувати Данії – усьому народу, усьому данському політичному класу. Парламенту, уряду та особисто пані прем’єр-міністру Фредеріксен за рішення збільшити фінансування данського Фонду підтримки нашої держави на суму понад 3 мільярди доларів США. Тепер загальна сума оборонної допомоги від Данії сягне більш ніж 4 мільярди 700 мільйонів доларів. Дуже вагомо. Такі рішення роблять поразку російського терору швидшою. Дякую за це», – сказав Зеленський.

Перед тим прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна має намір виділити новий пакет військової допомоги Україні у 17,9 мільярдів датських крон (2,59 млрд дол). Як передає агенція Reuters, транш буде призначений для закупівель Україною озброєнь цього і наступного року.

У березні Данія заснувала фонд військової та цивільної допомоги Україні на 1 мільярд доларів. Фредеріксен сказала, що уряд планує додатково вкласти в цей близько 1 мільярда доларів цього року і ще близько півтора мільярда доларів – наступного.

Заява Фредеріксен прозвучала напередодні візиту до північних країн генсекретаря НАТО Єнса Столтенберґа, який залишить свою посаду у вересні цього року. Фредіріксен є серед можливих кандидатів на посаду наступного глави НАТО.