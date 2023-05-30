Путін назвав атаку дронів на Москву відповіддю на «удар» по штабу ГУР у Києві

Президент Росії Володимир Путін 30 травня прокоментував атаку безпілотників на Москву. Він стверджує, що цей удар став відповіддю на удар по штабу військової розвідки України.

Слова російського лідера транслювали державні інформаційні агенції. Москва вперше заявляє, що кілька днів тому атакувала штаб українського Головного управління розвідки, Київ про таку атаку не повідомляв.

«Ми вже говорили про можливості завдавання ударів по штабах прийняття рішень, по центрах прийняття рішень. Зрозуміло, до цієї категорії належить і штаб військової розвідки України, по якому було завдано удару два-три дні тому. У відповідь київський режим обрав інший шлях, шлях спроб залякування Росії, залякування громадян Росії та ударів по житлових будинках», – сказав Путін.

Він назвав атаку дронів «терористичним актом». Під час атаки, за словами Путіна, російські системи ППО спрацювали «штатно, задовільно», хоча «ще є над чим працювати».

Путін уперше прокоментував удари по Росії майже одразу після того, як вони трапилися. Зазвичай він реагує на події з затримкою, залишаючи оперативне коментування своєму речнику Дмитру Пєскову.

Раніше російське міністерство оборони заявило, що три безпілотники, які влучили в житлові будинки в Москві, були придушені засобами радіоелектронної боротьби, з цього випливає, що їх влучання в будинки можуть бути випадковими.

Путін заявив, що ударами по Москві Росію «підштовхують до дзеркальних дій». Він не уточнив, що має на увазі – лише за травень Росія здійснила по Києву щонайменше 17 атак, використавши не лише безпілотники, а й ракети різних типів.

За твердженням Путіна, російські удари від українських відрізняються тим, що «завдаються високоточною зброєю». З початку лютневого вторгнення після російського обстрілу України бомби, ракети та уламки від них регулярно потрапляли в цивільні цілі. Москва майже ніколи не коментує такі удари, в окремих випадках заявляючи, що цивільні обʼєкти не є метою ударів.