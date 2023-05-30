«Людей під завалами немає» – Поворозник про пошкоджений будинок у Голосіївському районі Києва

Під завалами в будинку у Голосіївському районі Києва, куди вночі впали уламки російського безпілотника, більше людей немає, повідомив в ефірі «Свобода. Ранок» (проєкт Радіо Свобода) перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник. Там занялася пожежа, а верхні поверхи були зруйновані. Через це одна людина загинула, а троє – були поранені. Рятувальники евакуювали із будинку 20 людей.

«Зараз, о 9-ій годині, починає працювати відповідна комісія, яка буде оцінювати технічні проблеми, які будуть для того, щоб відновлювати цей будинок, оцінювати завдану шкоду і планувати роботу для того, що треба робити, щоб люди могли повернутися у будинок», – заявив Поворозник.

Для того, щоб відновити будинок до початкового стану, треба декілька місяців, додав перший заступник голови КМДА.

«Протиаварійні роботи будуть тривати сьогодні-завтра для того, щоб позакривати вікна у тих квартирах, які непошкоджені, дах, щоб його не залило водою, а відновлювальні роботи почнуться після того, як буде готовий проєкт, тому що будинок постраждав достатньо серйозно, треба дивитися несучі конструкції і проєктувати його відновлення, як ми робили в усіх попередніх будинках», – сказав Поворозник.

Також він зазначив, що до кінця дня буде відома «повна картина» наслідків падіння уламків безпілотників у Києві, наразі триває обстеження усього міста. Однак, додав Поворозник, серйозніших наслідків, ніж ті, про які відомо зараз, вже не буде.

У ніч на 30 травня Росія, за даними командування Повітряних сил ЗСУ, запустила по Україні 31 дрон-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 29 із них. Як повідомили в командуванні Повітряних сил, майже всі безпілотники збили на підступах до Києва або над столицею України. У Київській міській військовій адміністрації зауважують, що це вже 17-а атака по Києву в травні і третя – за добу.