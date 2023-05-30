Деталі атаки на Київ. Дрони летять на Москву. Від чого РФ ховає Кримський міст?

- Травневі атаки сил Росії на Київ продовжуються. В столиці – вибухи, влучання уламків у житлові будинки та авто. Міська влада повідомила, що кілька людей – в лікарні, десятки киян евакуювали з їхніх квартир. Під завалами можуть бути люди. Тисячі мешканців Києва ховалися від російських обстрілів у метро.
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:
- Російські сили перевіряють безпеку довкола Керченського мосту та вчаться його маскувати димом. Однак в британській розвідці вважають: такі заходи безпеки неефективні. Від чого російські війська намагаються вберегти Кримський міст? Що це за навчання? Та яка ситуація на півдні України – питаємо представниці ОК «Південь» наживо.
- Демілітаризована зона у 100 км вглиб Росії. В Офісі президента України вже говорять про те, яким має бути повоєнний устрій між Києвом та Москвою. Тим часом європейські посадовці досі бачать потенціал для наступу російських військ і «неоптимістично налаштовані» щодо подій в Україні влітку. Що це означає? Чи буде контрнаступ ЗСУ менш успішним, ніж того очікували раніше?
- Виїхали і не повернулися. Більш як двісті українських спортсменів виїхали за межі країни на «спортивні змагання» та залишилися за кордоном. Список з іменами опублікували в Міністерстві молоді та спорту. Чому спортсмени не повернулися в країну? Чи можна це вважати втечею? Та чи будуть вони і надалі представляти Україну на міжнародних змаганнях?
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