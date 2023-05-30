Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

У поліції навели дані про постраждалих і руйнування на Київщині через російський удар

Будинок, пошкоджений через падіння уламків, під час нічного удару Росії по Києву, 30 травня 2023 року

У Києві і Київській області в ніч на 30 травня внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, 13 – були поранені, повідомив виконувач обов’язків голови Національної поліції України Іван Вигівський.

«У Києві поранено девʼять людей, 33-річна жінка загинула. У Київській області травмовані четверо громадян», – цитує слова Вигівського пресслужба Нацполіції в телеграмі.

За його словами, також пошкоджені 16 обʼєктів: цивільні авто, споруди і житлові будинки.

Голова управління поліції Київської області Андрій Нєбитов, зі свого боку, повідомив, що до правоохоронців надійшло понад 50 повідомлень від громадян про пошкодження будинків, квартир, офісних приміщень, магазинів, гаражів і автомобілів.

Він додав, що станом на ранок є дані про пошкодження 17 житлових об’єктів, в тому числі квартир громадян.

«Переважна більшість пошкоджень в оселях – це розбиті стіни, вікна, двері, меблі», – заявив Нєбитов.

Раніше мер Віталій Кличко повідомив, що через нічну атаку російських військ на Київ сталися пожежі в кількох районах, зокрема, в Голосіївському районі внаслідок падіння уламків загорілася багатоповерхівка, там загинула одна людина, з будинку евакуювали 20 людей.

Крім того, через падіння уламків сталися пожежі в двох приватних будинках Дарницького району, у житловому будинку на Подолі, на Печерську горіли три авто. Також Кличко повідомляв про вибухи в Святошинському районі.

Рятувальники гасять автомобіль, який загорівся через падіння уламка збитого дрона, Київ, 30 травня 2023 року
Рятувальники гасять автомобіль, який загорівся через падіння уламка збитого дрона, Київ, 30 травня 2023 року

Київська міська військова адміністрація повідомила, що в Голосіївському районі уламки, ймовірно, зруйнували перекриття між поверхами, тривають пошукові роботи.

КМВА зазначила, що це третій напад на місто за останні 24 години.

Тривогу в Києві та області оголосили близько 2 ночі на початку доби 30 травня.

Від початку травня це вже 17-ий удар Росії по Києву.

Командування Повітряних сил повідомило, що в ніч на 30 травня російські війська атакували Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-136/131. За повідомленням, загалом із півночі та півдня зафіксовано пуски 31 дрона-камікадзе, сили ППО знищили 29 ударних БпЛА. За даними командування, майже всі дрони були збиті на підступах до Києва та в небі над столицею.

15 травня експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що менш як за місяць, з 19 квітня, російські війська здійснили щонайменше 10 серій ударів по всій території України, особливо в тилових районах. аналітики зауважили, що дедалі регулярніші російські удари безпілотниками і ракетами, «ймовірно, є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG