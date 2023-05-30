У поліції навели дані про постраждалих і руйнування на Київщині через російський удар

У Києві і Київській області в ніч на 30 травня внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, 13 – були поранені, повідомив виконувач обов’язків голови Національної поліції України Іван Вигівський.

«У Києві поранено девʼять людей, 33-річна жінка загинула. У Київській області травмовані четверо громадян», – цитує слова Вигівського пресслужба Нацполіції в телеграмі.

За його словами, також пошкоджені 16 обʼєктів: цивільні авто, споруди і житлові будинки.

Голова управління поліції Київської області Андрій Нєбитов, зі свого боку, повідомив, що до правоохоронців надійшло понад 50 повідомлень від громадян про пошкодження будинків, квартир, офісних приміщень, магазинів, гаражів і автомобілів.

Він додав, що станом на ранок є дані про пошкодження 17 житлових об’єктів, в тому числі квартир громадян.



«Переважна більшість пошкоджень в оселях – це розбиті стіни, вікна, двері, меблі», – заявив Нєбитов.

Раніше мер Віталій Кличко повідомив, що через нічну атаку російських військ на Київ сталися пожежі в кількох районах, зокрема, в Голосіївському районі внаслідок падіння уламків загорілася багатоповерхівка, там загинула одна людина, з будинку евакуювали 20 людей.

Крім того, через падіння уламків сталися пожежі в двох приватних будинках Дарницького району, у житловому будинку на Подолі, на Печерську горіли три авто. Також Кличко повідомляв про вибухи в Святошинському районі.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що в Голосіївському районі уламки, ймовірно, зруйнували перекриття між поверхами, тривають пошукові роботи.

КМВА зазначила, що це третій напад на місто за останні 24 години.

Тривогу в Києві та області оголосили близько 2 ночі на початку доби 30 травня.

Від початку травня це вже 17-ий удар Росії по Києву.

Командування Повітряних сил повідомило, що в ніч на 30 травня російські війська атакували Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-136/131. За повідомленням, загалом із півночі та півдня зафіксовано пуски 31 дрона-камікадзе, сили ППО знищили 29 ударних БпЛА. За даними командування, майже всі дрони були збиті на підступах до Києва та в небі над столицею.

15 травня експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що менш як за місяць, з 19 квітня, російські війська здійснили щонайменше 10 серій ударів по всій території України, особливо в тилових районах. аналітики зауважили, що дедалі регулярніші російські удари безпілотниками і ракетами, «ймовірно, є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».