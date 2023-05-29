ВР ухвалила законопроєкти щодо підтримки виробництва дронів в Україні

Верховна Рада у понеділок ухвалила два законопроєкти, які стосуються виробництва дронів в Україні. Про це на своїх сторінках у Telegram повідомили народні депутати Ярослав Железняк і Олексій Гончаренко. За даними депутатів, за основу і в цілому були схвалені законопроєкти №9275 та №9276.

Обидва – стосуються підтримки виробництва дронів в Україні, а саме звільнення на час воєнного стану від ПДВ і мита ввезення складових БПЛА.

Законопроєками передбачається звільнення на час воєнного стану від ПДВ і мита ввезення таких складових як матеріали, вузли, агрегати устаткування та комплектуючі БПЛА, що ввозяться підприємствами для власної виробничої діяльності з виробництва та ремонту БПЛА. Підприємство, яке ввезло такі складові повинно звітувати про використання таких товарів. У разі нецільового використання таких ввезених товарів підприємство має доплатити митні платежі, від яких його було звільнено, та сплатити пеню.

У лютому Верховна Рада скасувала ПДВ та мито на ввезення дронів.