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Уряд скасував необхідність отримання висновку СБУ при ввезенні в Україну товарів для виробництва безпілотників

Раніше на отримання висновку потрібно було чекати близько 15 днів. Відтепер такої необхідності немає

Кабінет міністрів на засіданні у четвер схвалив постанову про сприяння розвитку виробництва в Україні БПЛА, повідомляє пресслужба уряду.

«Відтепер, на час воєнного стану, СБУ скасувала для імпортерів отримання додаткового висновку для ввезення в Україну комплектуючих, які необхідні для виробництва дронів. Це не лише позитивно вплине на зростання внутрішнього виробництва, а й значно прискорить отримання необхідного обладнання на фронті. Ухвалена постанова дає більше можливостей для імпорту товарів, необхідних Силам оборони. Раніше на отримання висновку потрібно було чекати близько 15 днів. Відтепер такої необхідності немає», – йдеться в повідомленні.

Міноборони у січні повідомляло, що уклало 16 державних контрактів з українськими виробниками БПЛА.

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