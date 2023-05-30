В Україні відреагували на заяви про «атаку дронів» на Москву 

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат не став коментувати заяви про «атаку дронів» по столиці Росії в ефірі національного телемарафону.

Таким чином він відповів на питання ведучої про те, чи «БПЛА в небі Москви вгамують» російську агресію.

«Те, що в небі Росії, ми не коментуємо зазвичай, ви це знаєте. А те, чи вгамують – може, комусь вгамують, когось роздратують, ну але що вони ще нам можуть зробити? Начебто вже все перепробували, і агонія кремлівського режиму вже не знає, як дати цьому раду, тому що немає очевидних успіхів, яких вони хотіли б досягнути. Все, що залишається – кошмарити нас цими ударами», – сказав Ігнат.

Він нагадав, що російські війська завдають ударів не лише по Києву, а й регулярно обстрілюють прифронтові регіони.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, виступаючи в ефірі російського блогера Олександра Плющєва, назвав вибухи в Москві «третинною, малоцікавою подією» для українців порівняно з атаками на Київ.

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«Москва починає поступово занурюються в туман війни з дуже бажаними відчуттями. Ну хотіли ж люди, які ініцію вали велику європейську війну, відчути, що таке жити в стані небезпеки з неба, з-під землі. Поступово ці грізні чоловіки, які сиділи в російському парламенті і нам погрожували, будуть зараз це в більшому обсязі отримувати назад», – сказав він.

Подоляк не став напряму коментувати заяви про причетність України до нападу дронів, пожартувавши, що «можливо, не всі дрони готові атакувати Україну і хочуть повернутися до своїх творців».

«І другий аспект: всі люди, які чомусь вважають, що можуть грати в однобічну гру, що можна руйнувати суверенну державу цілком безкарно – після 15 місяців вони ще не зрозуміли, що 2014 року в них не буде, жодного підписання лінії розмежування?... Кожен із них буде відповідати», – додав представник ОП.

Раніше влада Москви заявила про атаку дронів на місто. Міноборони звинуватило в нападі Україну, хоча не навело доказів на підтвердження цієї версії. Україна зазвичай не коментує вибухи на території Росії.