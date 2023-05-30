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В Україні відреагували на заяви про «атаку дронів» на Москву 

Раніше влада Москви заявила про атаку дронів на місто

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат не став коментувати заяви про «атаку дронів» по столиці Росії в ефірі національного телемарафону.

Таким чином він відповів на питання ведучої про те, чи «БПЛА в небі Москви вгамують» російську агресію.

«Те, що в небі Росії, ми не коментуємо зазвичай, ви це знаєте. А те, чи вгамують – може, комусь вгамують, когось роздратують, ну але що вони ще нам можуть зробити? Начебто вже все перепробували, і агонія кремлівського режиму вже не знає, як дати цьому раду, тому що немає очевидних успіхів, яких вони хотіли б досягнути. Все, що залишається – кошмарити нас цими ударами», – сказав Ігнат.

Він нагадав, що російські війська завдають ударів не лише по Києву, а й регулярно обстрілюють прифронтові регіони.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, виступаючи в ефірі російського блогера Олександра Плющєва, назвав вибухи в Москві «третинною, малоцікавою подією» для українців порівняно з атаками на Київ.

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«Москва починає поступово занурюються в туман війни з дуже бажаними відчуттями. Ну хотіли ж люди, які ініцію вали велику європейську війну, відчути, що таке жити в стані небезпеки з неба, з-під землі. Поступово ці грізні чоловіки, які сиділи в російському парламенті і нам погрожували, будуть зараз це в більшому обсязі отримувати назад», – сказав він.

Подоляк не став напряму коментувати заяви про причетність України до нападу дронів, пожартувавши, що «можливо, не всі дрони готові атакувати Україну і хочуть повернутися до своїх творців».

«І другий аспект: всі люди, які чомусь вважають, що можуть грати в однобічну гру, що можна руйнувати суверенну державу цілком безкарно – після 15 місяців вони ще не зрозуміли, що 2014 року в них не буде, жодного підписання лінії розмежування?... Кожен із них буде відповідати», – додав представник ОП.

Раніше влада Москви заявила про атаку дронів на місто. Міноборони звинуватило в нападі Україну, хоча не навело доказів на підтвердження цієї версії. Україна зазвичай не коментує вибухи на території Росії.

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